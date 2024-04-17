В Салехарде по инициативе Общественной палаты Ямала состоялся круглый стол на тему детского буллинга

В Салехарде по инициативе Общественной палаты Ямала состоялся круглый стол. Представители органов власти, правоохранительных и надзорных органов, родительского сообщества, Уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО, психологи и общественники обсудили основные проблемы нравственного становления подростков, наиболее острой из которых, по уточнению участников мероприятия, является буллинг.