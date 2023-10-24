С рынком труда в нашей стране периодически возникают проблемы, но несмотря на это найти работу всё же можно при желании, если ты не 100 % лентяй, который хочет получать деньги аз продавливание дивана перед телевизором, хотя уверен даже за такую «работу» кому-то где-то платят деньги -) Но чаще всего для того, чтобы заработать приходится вкалывать […] Сообщение «Заводчанам и не снилось» — Узнал у знакомого перекупа, сколько они имеют на перепродаже б/у автомобилей появились сначала на Дзен дневник.