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Казанда озак еллар бергә яшәгән парлар түләүләр ала

Татарстанда, Россиянең башка төбәкләрендәге кебек үк, озак вакытлы никах өчен гаилә тормышының юбилейларына түләүләр каралган.

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