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Израиль отзывает посла из Польши

Израиль отзывает посла из Польши

Израиль отзывает посла из ПольшиИзраиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших в годы Холокоста говорится в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, распространенном его пресс-службой.

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Алексей Горшков
Вон Израиль как на непринципиальный,в принципе, закон реагирует! А памятники нашим предкам в Польше сносят - России всё "божья роса"!
карюкалов вячеслав
Ну так...
карюкалов вячеслав
Ну так...

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