Поезд с нацистами разорвало ужасным взрывом: Карта специальной военной операции на Украине на 23 июля 2024 года Юлия СоколоваВечером прошлого дня, Харьковский железнодорожный вокзал стал мишенью мощного воздушного удара.
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