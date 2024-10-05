Словацкий премьер Фицо выдал базу: «Если война закончится в период действия мандата этого правительства (до 2027 года — прим.
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Словацкий премьер Фицо выдал базу: «Если война закончится в период действия мандата этого правительства (до 2027 года — прим.
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