Угрожают России: общественники обвинили блогеров, пропагандирующих «правильное» расставание

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с резкой критикой в адрес блогеров и псевдо-психологов, которые подрывают традиционные семейные ценности и способствуют росту разводов в стране.
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