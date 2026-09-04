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Говырин заявил, что до конца года некоторым пенсионерам повысят выплаты

Говырин заявил, что до конца года некоторым пенсионерам повысят выплаты

Некоторые группы граждан могут рассчитывать на повышение пенсий до конца года. Об это RT заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

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