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Парламентская газета

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Китайский аналитик прокомментировал интервью Путина Карлсону

Китайский аналитик прокомментировал интервью Путина Карлсону

Интервью, которое Президент РФ Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, позволит без искажений донести до американского народа позицию РФ по ключевым вопросам российско-американских и международных отношений.

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