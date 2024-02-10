Китайский аналитик прокомментировал интервью Путина Карлсону

Интервью, которое Президент РФ Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, позволит без искажений донести до американского народа позицию РФ по ключевым вопросам российско-американских и международных отношений.
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