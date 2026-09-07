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Все о Музыке

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Классические рок-треки прошедшей недели

Классические рок-треки прошедшей недели

Наступил сентябрь, мы возвращаемся с новыми треками недели, представляем восемь релизов рок исполнителей .

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