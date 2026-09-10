Минобороны России: Беспилотник поразил фабрику в Киеве

Российские военные нанесли удар с беспилотника "Герань-4 Сикер" по табачной фабрике в Киеве, заявили в Минобороны России в четверг.
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