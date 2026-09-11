Страна и люди
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Страна и люди

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«Битцевскому маньяку» отказали в новой попытке попасть в колонию под Москвой

«Битцевскому маньяку» отказали в новой попытке попасть в колонию под Москвой

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», на отказ в переводе в колонию ближе к Москве.

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