Новый Mitsubishi Pajero обрел форму на свежих рендерах

Слухи о скором появлении нового поколения внедорожника Mitsubishi Pajero усиливаются. Масло в огонь подливают японские СМИ, которые то и дело публикуют отдельную инсайдерскую информацию о новинке местного автопроизводителя.
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