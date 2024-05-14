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Зарема о поражении «Спартака»: «По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает потерялся. Куда пропали на поле 15 миллионов?»

Красно-белые в гостях уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Манфред Угальде вышел на поле на 58-й минуте.

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