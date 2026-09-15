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Wealthy Investors Flock To Oil & Gas Assets Amid Energy Crisis

The U.S. and global economies have continued to mint high-net-worth individuals at a historic clip, with wealth intelligence firm Altrata noting that the combined wealth of the world’s billionaires jumped 12.

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