Wealthy Investors Flock To Oil & Gas Assets Amid Energy Crisis

The U.S. and global economies have continued to mint high-net-worth individuals at a historic clip, with wealth intelligence firm Altrata noting that the combined wealth of the world’s billionaires jumped 12.
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