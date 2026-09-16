Пустые пляжи и отели. Как живет Варадеро без туристов из России

ГАВАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Кубинский курортный город Варадеро, ранее считавшийся самым популярным местом отдыха туристов из России на Острове свободы, напоминает сейчас город-призрак.
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