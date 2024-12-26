"Самолёт хотели взорвать над Грозным": Пока госСМИ молчат, раскрываем другую правду о рейсе AZAL, рухнувшем в Актау

АЖ

Александр Жигилий

Скорее всего правда, как говорится, прикрыта неправдой, но все же просматривается сквозь нее! И скорее всего случай с пассажирским самолетом -это цепь целой задумки, как прикрыть британскую диверсию против российского судна в Гибралтаре на днях! А то что там внешняя диверсия и это Факт войны против России непонятно только дураку! Понятно, что эта провокация, которая обязана быть отвеченной, иначе это пощечина России, этот вызов, за которым наблюдают ВСЕ сейчас! Вопрос один, что сделает Россия? Проглотит и оближется , как всегда, прикрывшись очередными &quot;бла-бла&quot; заявлениями &quot;пургомета&quot; из Кремля, или реально ответит! А что бы перевести стрелки, или по другому показать Россию в негативе перед всем миром, и перевести диверсию в Гибралтаре в другое русло информовойны- устраивается авиапроисшествие над Россией, конкретно над Грозным. Смотрите сами- самолет должен вылетать из аэропорта вылета в аэропорт назначения лишь по гарантированным условиям приема борта в аэропорту назначения(погоде позволяющей приземлиться благополучно)! В Грозном по метеопрогнощу туман, но самолет вылетает с разрешения диспетчера!!!! Почему??? Это первый вопрос. Второй. Несмотря на туман, который не даст навести точно на цель любые БПЛА из Украины туда все же отправляют свои дроны!!!!! Зачем? Что бы просто отчитаться, что летали туда перед кем? Это ведь не дешовое устройство на такие расстояния перелета, да и задача дрона дрстичь намеченной цели, а в тумане- это провал заведомо! Но дроны полетели.... Значит задача дронов была в другом и она синхронизирована с отправкой пассажирского борта из Баку в Грозный! Значит задача дронов была в совершено другом- создать путаницу в работе ПВО, что бы достичь совершенно другого результата? Какого? И на ум приходит еще пример из СССР, когда , над Японским морем был сбит пассажирский Боинг, над которым сливаясь с радарами летел разведчик, что бы засечь систему ПВО СССР в тех местах! Провокация чистейшей воды, что бы спровоцировать и далее обвинить во всем мире СССР, как диверсанта!!!!! Здесь почерк тот же- провокация с пассажирским самолетом и далее обвинение России во всех грехах....... Дабы переключить мировое сообщество от другой провокации британцев в Гибралтаре, так как удар по Лондону гарантирован, как ответ за Гибралтар, а НАТО не может отвечать в этом случае- это же НЕ НАПАДЕНИЕ НА ЧЛЕНА НАТО, А ЛИШЬ ОТВЕТКА ЗА ПРОВОКАЦИЮ ЧЛЕНА НАТО!!!!! РАЗНИЦУ ВИДИТЕ??? ВОТ В СОВОКУПНОСТИ ФАКТОРОВ, ТЕПЕРЬ РОССИЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВИНОВАТА ВО ВСЕ. МИРЕ!!! ТОНКО И ХИТРО- ТАК РАБОТАЮТ ТОЛЬКО АНГЛИЧАНЕ!!! ВОТ И СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ! ТАК ЧТО ЭТА ШАХМАТНАЯ МНОГОХОДОВОЧКА СКОРЕЕ ВСЕГО ТАК И ЗАДУМАНА БЫЛА ИЗНАЧАЛЬНО! ПЛОХО, ЧТО В РОССИИ НЕТ ДОСТОЙНЫХ КОМАНДИРОВ -АНАЛИТИКОВ В ГЕНШТАБЕ, ЧТО БЫ НА НЕСКОЛЬКО ХОДОВ УПРЕЖДАТЬ ТАКИЕ ПРОВОКАЦИИ, КАК БЫЛО В СССР! ТОРГАШИ ТОЛЬКО ОБМАНЫВАТЬ УМЕЮТ ПОКУПАТЕЛЯ, А ПРИ ЭТОМ ЗАБЫВАЮТ, ЧТО АНГЛИЯ- ЭТО ОЧЕНЬ ПРОДУМАННЫЙ ТОРГАШ-ОБМАНЩИК....