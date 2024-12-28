МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    эт вам не с ворошиловскими стрелками воеватьВ Финляндии пришл...
  • Andrey Ivanov
    но пока что топят, повреждают и захватывают российские кораблиПодсказка Кремлю:...
  • Модест
    Ну это ващето Пентагон заявил о жестокости по отношению к ихнему эсминцу. Наверное русские в рубку пробрались, сломал...Россия заблокиров...

Почему Калифорния и Техас принадлежат США, хотя раньше были частью Мексики?

Почему Калифорния и Техас принадлежат США, хотя раньше были частью Мексики?

1601 прочтение Оглавление Географические и исторические предпосылки Техасская революция и присоединение к США Американо-мексиканская война и ее последствия Как США забрали у Мексики 55% её территории и какие штаты теперь располагаются на ней? История знает много примеров, когда страны приобретали огромные территории по итогам различных конфликтов, либо же покупали их за небольшие деньги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх