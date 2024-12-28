Почему Калифорния и Техас принадлежат США, хотя раньше были частью Мексики?

1601 прочтение Оглавление Географические и исторические предпосылки Техасская революция и присоединение к США Американо-мексиканская война и ее последствия Как США забрали у Мексики 55% её территории и какие штаты теперь располагаются на ней? История знает много примеров, когда страны приобретали огромные территории по итогам различных конфликтов, либо же покупали их за небольшие деньги.