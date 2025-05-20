Сырский гонит бойцов ВСУ на убой в Курской области: бойня без смысла продолжается

«Ситуация для ВСУ под Теткино — это ремейк ситуации с плацдармом в Крынках. То есть бессмысленная и абсолютно беспощадная „мясорубка“, через которую украинское командование прокручивает на „мясной фарш“ собственные подразделения», — прокомментировал военный обозреватель Влад Шлепченко.