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У «МЮ» одна победа в 4 матчах. Было 3 ничьих по 1:1 подряд

У «МЮ» одна победа в 4 матчах. Было 3 ничьих по 1:1 подряд

В четверг «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад» (4::1) в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы. До этого у команды Рубена Аморима было три ничьих подряд со счетом 1:1 в разных турнирах.

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