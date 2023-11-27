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Мировое обозрение

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SK hynix создаст доступный заменитель памяти HBM для игровых видеокарт — чипы DRAM соединят встык

SK hynix создаст доступный заменитель памяти HBM для игровых видеокарт — чипы DRAM соединят встык

Южнокорейская компания SK hynix, как отмечает издание Business Korea со ссылкой на отраслевые источники, собирается в следующем году опубликовать результаты своих разработок по интеграции микросхем памяти методом «2,5D Fan-out».

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