В 5 субъектах России прошли муниципальные выборы: наблюдатели подвели итоги

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. В ряде российских регионов прошли муниципальные выборы. Региональные эксперты НОМ поделились своими наблюдениями по итогам голосования, особенностями участия политических партий и ходом независимого общественного контроля.
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