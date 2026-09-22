Мадьяр исключил строительство в Венгрии хранилищ для нефтепродуктов Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что правительство страны не одобряет строительство на своей территории хранилищ нефтепродуктов для Украины.
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