Стало известно, почему Зои Кравиц и Ченнинг Татум расстались

Неожиданные расставания, кажется, становятся новым трендом в мире знаменитостей. Последние несколько дней поклонники обсуждают новость о разрыве одной из самых обсуждаемых голливудских пар — Зои Кравиц и Ченнинга Татума.
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