Замглавы Центрального банка Китая рассказал о преимуществах и недостатках биткоина

В своей книге заместитель главы Центрального банка Китая Лу Лэй выделил две знаковые личности в области монетарной экономики: Роберта Манделла, известного как «отец евро», и Сатоши Накамото, анонимного создателя биткоина.
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