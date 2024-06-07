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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов об Анчелотти: «Это из той серии, когда тренер – это профессия. Независимо от возраста и умения работать с компьютером»

64-летний специалист в минувшем сезоне стал 5-кратным победителем Лиги чемпионов с «Реалом», а также привел мадридцев к победе в Ла Лиге и Суперкубке Испании.

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