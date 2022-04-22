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Процессоры AMD с технологией 3D V-Cache устроены не так, как рассказывала компания

Процессоры AMD с технологией 3D V-Cache устроены не так, как рассказывала компания

Скальпирование процессора Epyc Milan-X, в котором, как и в Ryzen 7 5800X3D, добавлен дополнительный кристалл с L3-кешем, показало: информация AMD о технологии 3D V-Cache не соответствуют действительности.

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