Евгений Сатановский: Минские соглашения обман. Как, впрочем, со всеми соглашениями такого рода и бывает.

АРМАГЕДДОНЫЧ Зачем Ангела Меркель искренне и открыто на изумление рассказала всему свету, что Минские соглашения с самого начала никто не предполагал выполнять и единственной их целью было спасти Украину от военного поражения, выиграть время для того, чтобы собраться с силами против России в самом Североатлантическом Альянсе, а Украину перевооружить, натренировать её армию, создать все те укрепрайоны, которые там были созданы, чтобы российская армия на них была остановлена, перелопатить население в самом жёстком антироссийском духе, выкорчевать под корень всё, что объединяло Украину и Россию, и вообще подготовиться получше к полному и окончательному уничтожению нашей страны, не скажем.