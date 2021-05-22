Каминг аут - да, я чалился по лагерям. Все десять лет

Темы дняПолитикаКаминг аут - да, я чалился по лагерям. Все десять лет Ингвар Коротков Одна маститая писательница в своем опусе писала скорбя - ".мы жили за колючей проволокой".Вернуться к статье1410НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumДесять не десять, но лет 7 отмотал в них...и было это в конце 50-х- начале 60-х....Не скажу, что с большим желанием и восторгом, но в общем-то и не плохо...есть, что вспомнить, в том числе и добрым словом....Владимир ЛенерПо 3 смены, в начале 60-х. Счастливые временаАлександр Воронцовдо сих пор ....яркие воспоминания....как же было здорово....да еще вспомнился духовой оркестр на танцах!!!! Жалко ...нет уже прекрасного лагеря им. Ю.А. Гагарина под Барнаулом...в бору , на берегу Барнаулке...с ее коричневыми чистыми водами..Владимир МощенкоА я в Зудилово, в "Рассвете", с 1 класса по 10, каждый год :) Счастливые были времена, такое не забывается! :)Александр _По три смены за лето чалился. И смены были по 30 дней, а не как сейчас. Причем бесплатно. Потом, в 6 классе вообще отправили в детдом (санаторный), в Евпаторию, на ЦЕЛЫЙ год. Отчалился по полной с 1 августа по 30 июля. Ни дня не скостили, заразы. Да еще и денег не взяли. Таскали по всему Крыму по экскурсиям. Да и там умудрились отправить в лагерь. Жили в горах, собирали лепестки роз для местного завода по производству розового масла. Мог в 8 классе еще раз почалиться, да дурак сам отказался, дома захотелось побыть.Стас Анисимов10 лет по три месяца солидный срок.Александр _Про Артек Вы зря. Туда многие ездили без блата. Мой брат ездил от фотокружка, занаю еще много простых ребят, ровесников, побывавших в Артеке. Может, как и везде, "паршивая овца" всегда найдется, захочет поиметь что-то.Александр _Спорить не буду, всё возможно.ВЯВалентина ЯгуповаА я любила ездить в пионерский лагерь. У нас не было такой "суровой муштры". Зато были интересные прогулки, походы, купание в реке. Комары тоже не особенно "доставали". Наверное климат был не таким влажным. Всякие спортивные соревнования, (в т.ч. с другими пионерскими лагерями),подготовка и выступление на концертах. Всё было замечательно!Александр _Комаров травили по несколько раз за лето, поэтому их было не так много, хотя от них не избавиться.VVsevolodНе просто ностальгия по детству, а просто в рожу дам тому, кто скажет, что там, в пионерских лагерях 60-х годов было плохо. Обожал проводить там время с друзьями, в речке, в колхозных малинниках, в горах.Валерий ФедосеевБыл, в сосновом бору Иркутской области. Помню как змей меня куснул. Мне и сейчас тот лагерь снится...@Андрей КанухинСтатейка заказная и извращенная, писатель наверняка жидолибераст.Sslmarя часто вспоминаю это счасливые времяКомментировать
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