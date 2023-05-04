В американской прессе: в Финляндии вблизи российской границы могут появиться подразделения армии США

В Финляндии вблизи российской границы может появиться армия США. Это произойдет в случае успешного завершения переговоров о сотрудничестве в оборонной сфере между Вашингтоном и Хельсинки.
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