Военное обозрение

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В американской прессе: в Финляндии вблизи российской границы могут появиться подразделения армии США

В американской прессе: в Финляндии вблизи российской границы могут появиться подразделения армии США

В Финляндии вблизи российской границы может появиться армия США. Это произойдет в случае успешного завершения переговоров о сотрудничестве в оборонной сфере между Вашингтоном и Хельсинки.

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