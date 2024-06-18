"Чучхэ едет к чучхэ": Глубинный смысл визита Путина в КНДР. Дугин указал на главное

© Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Globallookpress Сегодня 1,3K прочитали В Северной Корее уже готовы к встрече президента России Владимира Путина, и кадры из Пхеньяна подчёркивают снова - здесь русского лидера ждут как дорогого друга и брата.