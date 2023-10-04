Рецензия: Валя Карнавал – «Названий нет». Человечку нужен человечек

2023, «VK Музыка» Оценка: 6 из 10. Пару лет назад тиктокер Валя Карнавал осмелилась что-то пропеть в присутствии Ларисы Долиной на одном интернет-шоу и удостоилась от народной артистки Российской Федерации нелестных реплик.