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МАЛОВАТО БУДЕТ

МАЛОВАТО БУДЕТ

За полгода из России за правонарушения депортировали 65 000 мигрантов. МВД зафиксировало рост числа депортированных из РФ мигрантов на 53,2%, с января по июль 2024 года Россию покинуло около 65 тыс.

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Комментарии
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елена куприянова
Какой дурак предложил дипломатически переговоры, тебя бьют, унижают, убивают, а ты должен чирикать: ребята давайте жить дружно
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6 час.
Дмитрий Бакланов
Сейчас, в отличии от времен СССР, зона - предприятие убыточное, в большинстве своем.
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4 час.
ЛМ
Людмила Моргунова
Согласна. К человеку (если мигранта считать человеком) надо относиться таким же образом, как он к  тебе относится.
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4 час.

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