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Особняк Рябининых в Челябинске станет новым общественным пространством

Особняк Рябининых в Челябинске станет новым общественным пространством

В старинном здании планируют проводить выставки и мастер-классы. На базе особняка купца Рябинина будет создано новое общественное пространство — коммеморативный центр «Усадьба Рябининых».

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