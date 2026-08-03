Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Обнинске в ходе рейда нашли 5 уклонистов среди новых граждан

В Обнинске в ходе рейда нашли 5 уклонистов среди новых граждан

Видео - военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону Работники военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону, полицейские и активисты "Русской общины" провели рейд по общественным местам Обнинска.

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