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Кардиолог Кондрахин: магнитные бури не вредят организму напрямую

Кардиолог Кондрахин: магнитные бури не вредят организму напрямую

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что магнитные бури не оказывают прямого опасного воздействия на органы и ткани человека, однако люди с хроническими заболеваниями могут сильнее реагировать на изменения окружающей среды.

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