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test mazurok

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❗️ В Севастополе местный житель склонял знакомых к террористическим действиям на полуострове 26-летний житель Севастополя увидел в одном из telegram-каналов видеозапись одного из проукраинских подпольных движений с призывами к вступлению в указанное движение для осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации и призывал друзей к таким же действиям, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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