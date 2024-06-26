❗️ В Севастополе местный житель склонял знакомых к террористическим действиям на полуострове 26-летний житель Севастополя увидел в одном из telegram-каналов видеозапись одного из проукраинских подпольных движений с призывами к вступлению в указанное движение для осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации и призывал друзей к таким же действиям, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.