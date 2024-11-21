Контролька с голосовым управлением, AI помощником, мобильным приложением и сенсорным AMOLED дисплеем

﻿﻿Управление с помощью голосового управления, искусственного интеллекта, мобильного приложения и сенсорного экрана AMOLED Управление с помощью голосового управления, AI-помощника, мобильного приложения и сенсорного экрана AMOLED Всем привет, сейчас собираем систему управления автомобильной электрикой на базе модуля T-Display-S3 AMOLED Touch.