В армии всё готово. Народ ждёт отмашки – российский полковник. Даже есть дата

Андрей Павлов

Ага. Нам с диванов прогнозировать "Предпримет ли Россия к 7 - 9 мая масштабное наступление?" 7го или 8го? В 6-30 или в 7-30? Или перед обедом? Или после? Если предпримет к какой то дате, то дурь полная будет. Бить надо тогда, когда враг не ожидает.