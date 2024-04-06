Для ВСУ случилось страшное. Российская армия начала получать те бомбы, которые позволят ей стереть с лица земли любую украинскую линию обороны.
В армии всё готово. Народ ждёт отмашки – российский полковник. Даже есть дата
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Эта падаль недостойна гимна РОССИИ,поганые пасти только сапоги должны вылизывать!!!
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28 мин.
Андрей Павлов
Ага. Нам с диванов прогнозировать "Предпримет ли Россия к 7 - 9 мая масштабное наступление?" 7го или 8го? В 6-30 или в 7-30? Или перед обедом? Или после? Если предпримет к какой то дате, то дурь полная будет. Бить надо тогда, когда враг не ожидает.
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25 мин.
С С
Ударим 33-го апреля в 28 часов 66 минут.
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9 мин.
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