Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

22 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Второе продолжение: Его, вместе с Буду Мдивани, обвинили в подготовке покушения на Сталина. Вскоре после оглашения пр...Скоропостижная см...
  • Людмила Свириденко
    Само-собой не введут. Чиновники и сами под это могут попасть. Одно дело, когда отсидел, и пользуйся наворованными мил...Смертную казнь не...
  • валерий двойнишников
    Бездарное руководство привело к волнению народа, на которые Николай Кровавый ответил залпом из ружей и пулеметов. По ...Скоропостижная см...

В армии всё готово. Народ ждёт отмашки – российский полковник. Даже есть дата

В армии всё готово. Народ ждёт отмашки – российский полковник. Даже есть дата

Для ВСУ случилось страшное. Российская армия начала получать те бомбы, которые позволят ей стереть с лица земли любую украинскую линию обороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
Эта падаль недостойна гимна РОССИИ,поганые пасти только сапоги должны вылизывать!!!
Ответить
28 мин.
Андрей Павлов
Ага. Нам с диванов прогнозировать &quot;Предпримет ли Россия к 7 - 9 мая масштабное наступление?&quot; 7го или 8го? В 6-30 или в 7-30? Или перед обедом? Или после? Если предпримет к какой то дате, то дурь полная будет. Бить надо тогда, когда враг не ожидает.
Ответить
25 мин.
С С
Ударим 33-го апреля в 28 часов 66 минут.
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх