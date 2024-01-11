СБ ООН принял резолюцию США по Красному морю без предложенных Россией поправок

Совбез ООН принял резолюцию с осуждением атак хуситов в Красном море без указания причины нападений повстанцев на торговые суда.
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