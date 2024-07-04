Комментатор Майков: в "Вашингтоне" нет другого игрока калибра Овечкина

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала "ХоккейФил", высказался для "Газеты.Ru" о трансферной кампании "Вашингтон Кэпиталз", отметив, что "столичные" укрепились, но их состав по-прежнему остается проблемным.
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