Турнир претенденток. 8-й тур. Лагно сыграет с Горячкиной, Тань Чжунъи против Лэй Тинцзе и другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 8-й тур Начало партий – 21:30 по московскому времени. Екатерина Лагно (Россия) – Александра Горячкина (Россия) Нургюл Салимова (Болгария) – Анна Музычук (Украина) Тань Чжунъи (Китай) – Лэй Тинцзе (Китай) Хампи Конеру (Индия) – Рамешбабу Вайшали (Индия) Турнирное положение: Тань Чжунъи – 5, Горячкина – 4,5, Лагно, Лэй Тинцзе – по 4, Салимова – 3, Конеру, Музычук, Вайшали – по 2,5.
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