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Сычев о «Зените»: «Интересно, почему они делают выбор в пользу иностранцев. Из их академии выходят талантливые футболисты, но в главной команде они не светятся»

Сычев о «Зените»: «Интересно, почему они делают выбор в пользу иностранцев. Из их академии выходят талантливые футболисты, но в главной команде они не светятся»

Дмитрий Сычев высказался о малом числе воспитанников «Зенита» в основной команде.  – Не грустно, что в «Зените» почти нет собственных воспитанников? – Грустно.

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