Татарстан вошел в топ-5 регионов России по показателю «Цифровая зрелость»

Использование органами государственной власти и местного самоуправления, а также организаций здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта отечественных информационно-технологических решений достигло в Татарстане 97,5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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