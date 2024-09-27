Королева Нидерландов получила новую должность в ООН

Должность специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового оздоровленияв Организации Объединенных Наций заняла голландская королева Максима, сообщило 26 сентября издание NL Times.
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