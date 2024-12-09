Психотерапевт Мартынов: спортивные и ролевые игры помогут укрепить связь малыша с родителями

Основа эмоционального благополучия ребенка — это правильно организованные отношения с родителями. Об этом рассказал психотерапевт и основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов в беседе с «Известиями».
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