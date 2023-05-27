Лавров заявил о сомнениях на Западе в адекватности руководства Украины

США и Великобритания начинают задумываться, насколько в Киеве адекватны на фоне заявлений о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин является целью украинской разведки, сообщил 27 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.
США и Великобритания начинают задумываться, насколько в Киеве адекватны на фоне заявлений о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин является целью украинской разведки, сообщил 27 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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