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Лавров заявил о сомнениях на Западе в адекватности руководства Украины

Лавров заявил о сомнениях на Западе в адекватности руководства Украины

США и Великобритания начинают задумываться, насколько в Киеве адекватны на фоне заявлений о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин является целью украинской разведки, сообщил 27 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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