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Топ-5 татуировок, о которых люди жалеют больше всего

Топ-5 татуировок, о которых люди жалеют больше всего

МОСКВА, 1 ноября, ФедералПресс. У многих людей всегда стоит вопрос: что выбрать для татуировки, чтобы было круто? Тату-мастер Владимир Ермак рассказал в разговоре с «ФедералПресс», что есть несколько вариантов, о которых вы точно пожалеете.

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