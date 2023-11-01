Топ-5 татуировок, о которых люди жалеют больше всего

МОСКВА, 1 ноября, ФедералПресс. У многих людей всегда стоит вопрос: что выбрать для татуировки, чтобы было круто? Тату-мастер Владимир Ермак рассказал в разговоре с «ФедералПресс», что есть несколько вариантов, о которых вы точно пожалеете.