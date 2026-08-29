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Корнев рассказал, что российских пловцов хорошо приняли на чемпионате Европы

Корнев рассказал, что российских пловцов хорошо приняли на чемпионате Европы

Пловец Егор Корнев рассказал, как российских спортсменов приняли на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

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