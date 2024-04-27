Священник Октавиан Мошин: "Все дороги христианина ведут к Воскресению"

Воскресение Господне или Пасха - один из самых долгожданных и самых почитаемых религиозных праздников, отмечающих основополагающее событие христианства - Воскресение Иисуса Христа, Великого Предводителя человечества, считающегося Сыном Божьим, отмечает Noi.
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